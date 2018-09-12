Украина ожидает получить первый транш новой финпомощи ЕС в этом году

Общий размер новой макрофинансовой помощи составит 1 млрд евро.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина получит в этом году первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза после подписания меморандума об условиях предоставления Украине средств ЕС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал журналистам.

Руководитель МИД подтвердил, что в ближайшие дни во время визита в Украину вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса будет подписан меморандум о программе макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро.

Он сказал, что поступление первого транша новой макрофинансовой помощи следует ожидать в этом году.

«Мы говорим об этом год, это я могу сказать», - заявил Климкин.

«Все будет нормально. Не волнуйтесь», - подчеркнул глава МИД.

При этом он не сообщил об условиях выделения Украине макрофинансовой помощи, посоветовав обратиться с этим вопросом к исполняющему обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.

«Эти условия, в принципе, они известны. Все их знают. Что касаются завязки на МВФ, конечно, эта завязка есть, но я уверен, что мы успешно завершим все необходимые переговоры. Международные финансовые институты всегда действуют в четкой координации», - сказал Климкин.

Также он высказал мнение, что предстоящее подписание этого меморандума свидетельствует о том, что Украина находится «на успешном пути в рамках завершения всего блока переговоров».

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинской власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.