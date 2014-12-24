Цена нефти Brent снова упала ниже $60 за баррель

В торговой системе биржи ICE цена февральского фьючерса на нефть сорта Brent снизилась на 2,95% до 59,92 доллара (по состоянию на 17:10), передает Прайм.

Последний раз ниже 60 долларов за баррель Brent торговалась на ICE 18 декабря.

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Ранее УНИАН сообщал, что на мировых торгах в среду, 24 декабря, цены на нефть снижались в рамках коррекции после резкого роста накануне, вызванного положительной статистикой из США.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков, цены на нефть могут продержаться выше $60 до конца года.

Нефть подешевела на 40 процентов с июня, но несмотря на это, ОПЕК в ноябре не предприняла никаких действий для поддержания рынка, а крупнейший экспортер картеля Саудовская Аравия снизила цены на январские партии для США и Азии.