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Поступления от единого соцвзноса выросли на 27%

17:24, 12 сентября 2018
Финансы
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Поступления от ЕСВ выросли до 145,1 млрд грн / фото УНИАН

В январе-августе 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование выросли на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 145,1 млрд грн. 

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«Увеличение поступлений единого взноса обусловлено, в частности, ростом минимальной заработной платы и привлечением к уплате единого взноса некоторых категорий лиц (физические лица – предприниматели на общей системе налогообложения, которые не получают дохода, члены фермерских хозяйств)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, количество плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование сейчас по состоянию на 1 августа 2018 года составляло 4,3 млн человек, что на 144,6 тыс. плательщиков больше, чем их было в начале 2018 года.

«Фонд оплаты труда, на который начислялся единый взнос за январь-июль 2018 года, составил 562,2 млрд грн. Это на 113,1 млрд грн, или на 25,4%, больше, чем за аналогичный период 2017 года», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июле 2018 года выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 126,8 млрд грн.

Поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 млрд грн, что на 177 млрд грн, или на 26,7%, выше показателя за 2016 год. По данным ГФС, поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 180,8 млрд грн, что на 49 млрд грн больше поступлений 2016 года.

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Теги: #ГФС#ЕСВ#единый социальный взнос