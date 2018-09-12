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В Польше вырастет минимальная зарплата

18:34, 12 сентября 2018
Финансы
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Полякам поднимут минимальную зарплату / фото УНИАН

Правительство Польши приняло решение, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составит 2250 злотых брутто (522 евро по курсу на 11 сентября 2018 года).

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Совет министров рекомендовал утвердить более высокую «минималку», чем планировалось, передает «Польское радио».

Правительство ввело также минимальную почасовую ставку оплаты труда - она увеличится с 13,70 до 14,70 злотых.

На заседании 11 сентября правительство Польши рассмотрело проект постановления о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой заработной платы в 2019 году. Изначально планировалось, что минимальная заработная плата составит 2220 злотых, а минимальная почасовая ставка - 14,50 злотых.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 грн.

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Теги: #Польща#минимальная зарплата