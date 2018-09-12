Валюта в Украине дешевеет

Официальный курс НБУ на 13 сентября: 100 USD – 2802.6096 грн; 100 EUR – 3246.8232 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ проекте Госбюджета-2019 заложена инфляция в 7,4%

100 USD США – 2802.6096 (12 сентября – 2809.5614)

100 EUR – 3246.8232 (12 сентября – 3251.7864)

В среду, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закртию торгов установились на уровне 28,05/28,08 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, после укрепления в первой половине дня на 5 копеек гривня во второй половине дня упала до уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,52/32,56 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0195 грн/долл.