МВФ: пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты

Министр соцполитики Рева и делегация миссии МВФ обсудили ход пенсионной реформы в Украине и подходы в назначении субсидий.

Миссия Международного валютного фонда, работающая сейчас в Украине, оценила пенсионную реформу как дающую ожидаемые и ранее оговоренные результаты, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Согласно сообщению, ход пенсионной реформы в Украине и подходы в назначении субсидий обсуждались на встрече министра соцполитики Андрея Ревы и делегации миссии МВФ во главе с председателем Роном ван Роденом.

«Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дальше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь», - цитирует Рона ван Родена пресс-служба министерства.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября миссия МВФ прибыла в Киев и будет работать до 19 сентября для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики, а также следующих шагов, включая финансовую помощь в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Закон о пенсионной реформе был принят Верховной Радой 3 октября и вступил в силу 11 октября 2017 года. Этим документом введены требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и повышена пенсия 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн.