ГФС до конца года проверит почти 3 тысячи компаний

Налоговая составила план-график проверок налогоплательщиков.

Государственная фискальная служба Украины до конца года проведет 2865 плановых проверок налогоплательщиков.

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Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot со ссылкой на план-график проверок налогоплательщиков, отмечая, что с помощью сервиса можно узнать дату проверки.

Отмечается, что в этом году отобранные для плановых проверок бизнесы имели следующие риски: 2901 компания имела уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли; 2881 - уровень уплаты НДС ниже уровня по отрасли; 1050 - отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль; 385 - отношения с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными, обанкротившимися; 372 – имели разногласия по системе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита;

199 – покупали товары (услуги) у сомнительных поставщиков; 34 – провели внешнеэкономические операции через нерезидентов в офшорных зонах.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по итогам проверок подразделениями аудита в 2017 году доначислила юридическим лицам налоговые обязательства на сумму 26,6 млрд грн.