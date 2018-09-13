Банки начали передавать ГФС данные о счетах физлиц-предпринимателей

По информации ГФС, только треть счетов открыты как счета для ведения предпринимательской деятельности.

Банковские учреждения Украины начали передачу информации в Государственную фискальную службу о счетах физических лиц, имеющих статус предпринимателей.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов в соцсети Facebook.

«Механизм взаимодействия ГФС и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц, имеющих статус физлиц-предпринимателей, заработал. Уже есть данные от банков», - написал Бамбизов.

Он напомнил, что ГФС еще летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, имеющим открытые счета, называя этот шаг вынужденным, так как значительная часть предпринимателей скрывает свои истинные доходы.

По словам Бамбизова, из почти двух миллионов самозанятых лиц банковские счета для предпринимательской деятельности имеют лишь 964 тысячи, и в результате бюджет несет потери на миллиарды гривень.

В частности, он отметил, что от банков получена первая информация, предварительный анализ которой свидетельствует, что только треть счетов открыты как счета для ведения предпринимательской деятельности.

Обращаясь к физлицам-предпринимателям, Бамбизов призвал их декларировать доходы и работать прозрачно, отмечая, что только на таких условиях возможен диалог с фискальной службой.

«Мы готовы поддержать и защитить каждого, кто ведет честный бизнес, - но в то же время все, кто пытается «спрятаться», рано или поздно понесут ответственность. Никаких компромиссов. Будь то крупный бизнес или мелкий предприниматель. Налоги должны платить все», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, Государственная фискальная служба Украины до конца года проведет 2865 плановых проверок налогоплательщиков.