В Нацбанке подготовили Меморандум о реструктуризации валютных кредитов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В совещании приняли участие представители регулятора, банков с наибольшим объемом ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте, банковских ассоциаций, Общественного совета при Нацбанке и координаторы движения валютных заемщиков, а также постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Жером Ваше.

В ходе совещания стороны согласовали текст Меморандума и начали процесс его подписания.

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В частности, основные положения Меморандума предусматривают:

1. Перевод суммы задолженности по потребительским кредитам в иностранной валюте, определенным в пункте 4 настоящего Меморандума, в гривню по курсу на день реструктуризации;

2. Прощение суммы разницы реструктурированного кредита (на которую начисляется фиксированная процентная ставка 0,01% годовых) между курсом иностранной валюты кредита в день реструктуризации и официальным курсом иностранной валюты, установленным НБУ на 01.01.2014 г. пропорционально погашению должником задолженности по кредиту;

3. Фиксацию процентной ставки суммы кредита, которая была реструктуризирована по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на 01.01.2014 г. на уровне не выше, чем указано в договоре потребительского кредита в иностранной валюте в течение трех лет с момента реструктуризации;

4. Реструктуризацию потребительских кредитов в иностранной валюте, полученных под залог недвижимости, остаток по основной части которых не превышает 2 500 000 грн по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на 01.01.2014 г.;

5. Признание банком безнадежной и подлежащей списанию (прощению), неустойки (штрафа, пени), которая возникла в результате ненадлежащего исполнения кредитных обязательств заемщиком по кредитному договору перед финансовым учреждением на момент реструктуризации;

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6. Замена по заявлению заемщика аннуитетной формы погашения кредита на классическую (стандартную);

7. Ограничения предметом ипотеки ответственности заемщика по договору потребительскому кредиту в иностранной валюте, кроме кредитов, которые выступают обеспечением по обязательствам кредитора (термин "ипотека" в значении, определенном в Законе Украины "Об ипотеке");

8. Запрет уступки права требования другим финансовым учреждениям по договору потребительского кредита в иностранной валюте без предварительного предложения погашения задолженности заемщиком по цене уступки права требования и тому подобное;

9. Создание Специальной комиссии при Национальном банке Украины по соблюдению положений Меморандума;

10. Определение правил проведения реструктуризации в соответствии с настоящим Меморандумом постановлением Правления Национального банка Украины;

11. Меморандум должен вступить в силу с момента вступления в силу закона о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины относительно банков и физических лиц заемщиков потребительских кредитов в иностранной валюте.

Текст Меморандума после его подписания сторонами будет опубликован на страницах Официального интернет-представительства Национального банка Украины.