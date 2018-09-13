Европейский суд отказался снять санкции с российских банков и компаний

Отменить ограничения, в частности, просили «Роснефть», «Сбербанк» и ВТБ.

Общий суд Европейского Союза в Люксембурге оставил в силе ограничительные меры, принятые Советом ЕС против ряда российских банков, а также нефтяных и газовых компаний в связи с агрессией Российской Федерации, направленной на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Об этом говорится в пресс-релизе суда от 13 сентября.

Отмены санкций от Совета ЕС добивались российские компании "Роснефть" и связанные с ней структуры, "Газпром нефть", а также российские банки "Сбербанк", "ВТБ", "Внешэкономбанк", "Проминвестбанк" и DenizBank (турецкий банк, контролируется российским "Сбербанком").

В сообщении сказано, что с 31 июля 2014 года Советом ЕС в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине были введены ограничительные меры в отношении ряда российских банков, а также нефтяных и газовых компаний.

"Эти меры вводят ограничения на некоторые финансовые операции и на экспорт некоторых чувствительных товаров и технологий, ограничивающие доступ некоторым российским компаниям на финансовые рынки и запрещающие предоставлять услуги, необходимые для осуществления операций с нефтью", - говорится в сообщении.

"Цель этих мер, одобренных Советом ЕС заключается в усилении последствий за действия, совершенные Россией для подрыва суверенитета Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в суде, введение санкций соответствует цели поддержания мира и международной безопасности.

Совет ЕС в 2014 году в связи с агрессией России на востоке Украины ввел санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, а также индивидуальные санкции против отдельных лиц и компаний.