Украинцы купили в банках рекордный за 4 года объем валюты

Также впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу.

Украинцы в августе обновили показатель максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, достигнутый месяцем ранее, купив валюту на 1,045 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, также впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу и составил 46 млн долл. До этого почти год украинцы больше продавали валюты в банках, чем покупали.

В то же время, с начала года продажа валюты населением через банки превышает ее покупку на 1,324 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,4 млрд долл.