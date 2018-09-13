НБУ сообщил, сколько потратил резервов на поддержку гривни

Нацбанк в августе потратил на спасение курса гривни $621 миллион из резервов.

Национальный банк Украины в ходе интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни в августе продал на межбанковском валютном рынке на 621,3 миллиона долларов больше, чем купил.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года регулятор купил на межбанке больше валюты, чем продал, и в результате пополнил резервы таким способом на 579,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины за август по официальному обменному курсу девальвировала к доллару США на 5,7%, к евро – на 5,8%.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,12/28,17 гривни/доллар.