Валютные качели продолжаются – гривня уступила доллару несколько копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,12/28,17 грн/долл. Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия торгов.

В четверг, 13 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,12/28,17 грн/долл.

Читайте такжеУкраинцы купили в банках рекордный за 4 года объем валюты

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,66/32,72 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1213 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закртию торгов установились на уровне 28,05/28,08 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,52/32,56 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.