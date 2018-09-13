Кабмин завтра рассмотрит проект госбюджета-2019

После утверждения проект будет передан на обсуждение в парламент.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 14 сентября, рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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После утверждения проект будет передан на обсуждение в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее отмечал, что до 15 сентября Кабинет министров планирует утвердить проект Госбюджета на 2019 год, после чего передать его на обсуждение в Верховную Раду.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 млрд грн доходов, что на 18,984 млрд грн, или на 3% ниже планового показателя на этот период.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.