Лавров назвал выпады Лукашенко в сторону России "откровенным разговором"

Инициатива президента Беларуси Александра Лукашенко, потребовавшего от своего правительства перейти на инвалюту в торговых отношениях с Россией, будет не в пользу Минска, заявил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте такжеБеларусь переводит расчеты с Россией в доллары"Что же касается Беларуси и перехода в торговых расчетах на евро и доллары, то между нашими странами значительный товарооборот с существенным положительным сальдо для России. Поэтому если его переводить на валюту, то получится, что Беларусь должна будет платить из своих валютных резервов. Торговое сальдо в нашу пользу. Если торговлю переводить на евро и доллары, я не думаю, что это будет эффективно, в том числе с точки зрения белорусской экономики. Не думаю, что эта схема будет конкретно прорабатываться", - сказал Лавров.

Читайте такжеЛукашенко о торговле с Россией: Абсолютная политика, притом глупая и безмозглая (видео)Комментируя высказывание Лукашенко о «безмозглой» политике России по ограничению поставок с белорусских предприятий, Лавров отметил, что «мы откровенно разговариваем друг с другом. Когда каждый открыто высказывает свою точку зрения — это тоже признак близкого союзничества».