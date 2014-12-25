Правительство РФ из-за падения цен на нефть готовит новое сокращение всех госрасходов

Первые последствия падения цен на нефть для федерального бюджета России обсуждались 24 декабря на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет "Коммерсант".

Основные предложения Минфина на 2015 год — увеличение до 3,5% ВВП дефицита бюджета, индексация социальных и региональных расходов на 0,5 трлн руб., сокращение прочих расходов на 1 трлн руб., расходование более 70% текущих объемов Резервного фонда. В 2016 году правительство ожидает рост ВВП на 2,4% после снижения на 4% в 2015 году — оценки Минфина выглядят, несмотря на предполагаемые потери от кризиса не менее чем 4 трлн руб., умеренно оптимистичными.

Читайте такжеМедведев: Российская экономика может войти в «глубокую рецессию»Пересмотр суверенных рейтингов РФ от трех мировых рейтинговых агентств может произойти в январе 2015 года. По итогам раунда пересмотра Россия как эмитент теоретически может сохранить рейтинги на инвестиционном уровне от двух агентств: с большой вероятностью это будут Moody`s и Fitch. Рейтинг от S&P с января, видимо, будет не инвестиционным.

Читайте такжеРейтинг России снизится до разряда "мусорного", начнутся протесты - экс-министр финансов РФСогласно макроэкономическим прогнозам команды Минфина, заложенным в бюджетные проектировки, при цене нефти в 2015 году $60 за баррель (с последующим небольшим ростом — до $70 в 2017 году) ВВП России ждет снижение на 4% с отскоком в 2015 году на 2,4% и последующим ростом на 1,6%, сообщили источники, знакомые с ходом совещания. Предположения также строятся на среднегодовом курсе рубля к доллару до 2017 года 51 руб./$ и прогнозе инфляции в 10% в 2015 году, снижающейся до 4% в 2017 году. Существенное замедление инфляции отсеивает вероятность очередного взрыва частного потребления. Впрочем, Минфин прогнозирует рост общероссийского фонда заработной платы в 2016 году к уровням 2015 года на 1,8 трлн руб., до 20,1 трлн руб. (9,9%), и на 1,4% в 2017 году, до 21,5 трлн руб. (6,6%), что соответствует росту в несколько процентов реальных зарплат на второй-третий год кризиса.

В целом прогноз Минфина не противоречит объявленной политике Банка России по жесткой денежно-кредитной политике, но умеренный в оценках будущего спада ВВП в 2015 году ЦБ и давшее накануне цифры прогноза Moody's предполагают более глубокое падение ВВП в 2015 году и восстановление темпов роста выше 2% никак не ранее 2017 года. Предположения Минфина, возможно, оптимистичны, хотя и выглядят для бюджетной системы потрясением.

Как стало известно 17 декабря, правительство готовит сплошное сокращение всех госрасходов. Декабрьское урезание бюджетных лимитов на 2015 год на 10% уже в марте планируется подтвердить внесением поправок в закон о федеральном бюджете, который будет исправлен после подготовки в феврале нового макропрогноза.

Проектировки бюджета на 2015-2017 годы, очевидно, пока не могут учитывать утраты Россией инвестиционного уровня кредитного рейтинга — возможно, если это произойдет, Кремлю, ЦБ и Белому дому придется уже в январе обсуждать ради бюджетной стабильности, например, обязательную продажу валютной выручки.