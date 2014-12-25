Правительство РФ из-за падения цен на нефть готовит новое сокращение всех госрасходов
Минфин РФ предлагает для начала сократить расходы на триллион рублей.
Первые последствия падения цен на нефть для федерального бюджета России обсуждались 24 декабря на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет "Коммерсант".
Основные предложения Минфина на 2015 год — увеличение до 3,5% ВВП дефицита бюджета, индексация социальных и региональных расходов на 0,5 трлн руб., сокращение прочих расходов на 1 трлн руб., расходование более 70% текущих объемов Резервного фонда. В 2016 году правительство ожидает рост ВВП на 2,4% после снижения на 4% в 2015 году — оценки Минфина выглядят, несмотря на предполагаемые потери от кризиса не менее чем 4 трлн руб., умеренно оптимистичными.
Читайте такжеМедведев: Российская экономика может войти в «глубокую рецессию»Пересмотр суверенных рейтингов РФ от трех мировых рейтинговых агентств может произойти в январе 2015 года. По итогам раунда пересмотра Россия как эмитент теоретически может сохранить рейтинги на инвестиционном уровне от двух агентств: с большой вероятностью это будут Moody`s и Fitch. Рейтинг от S&P с января, видимо, будет не инвестиционным.
Читайте такжеРейтинг России снизится до разряда "мусорного", начнутся протесты - экс-министр финансов РФСогласно макроэкономическим прогнозам команды Минфина, заложенным в бюджетные проектировки, при цене нефти в 2015 году $60 за баррель (с последующим небольшим ростом — до $70 в 2017 году) ВВП России ждет снижение на 4% с отскоком в 2015 году на 2,4% и последующим ростом на 1,6%, сообщили источники, знакомые с ходом совещания. Предположения также строятся на среднегодовом курсе рубля к доллару до 2017 года 51 руб./$ и прогнозе инфляции в 10% в 2015 году, снижающейся до 4% в 2017 году. Существенное замедление инфляции отсеивает вероятность очередного взрыва частного потребления. Впрочем, Минфин прогнозирует рост общероссийского фонда заработной платы в 2016 году к уровням 2015 года на 1,8 трлн руб., до 20,1 трлн руб. (9,9%), и на 1,4% в 2017 году, до 21,5 трлн руб. (6,6%), что соответствует росту в несколько процентов реальных зарплат на второй-третий год кризиса.
В целом прогноз Минфина не противоречит объявленной политике Банка России по жесткой денежно-кредитной политике, но умеренный в оценках будущего спада ВВП в 2015 году ЦБ и давшее накануне цифры прогноза Moody's предполагают более глубокое падение ВВП в 2015 году и восстановление темпов роста выше 2% никак не ранее 2017 года. Предположения Минфина, возможно, оптимистичны, хотя и выглядят для бюджетной системы потрясением.
Как стало известно 17 декабря, правительство готовит сплошное сокращение всех госрасходов. Декабрьское урезание бюджетных лимитов на 2015 год на 10% уже в марте планируется подтвердить внесением поправок в закон о федеральном бюджете, который будет исправлен после подготовки в феврале нового макропрогноза.
Проектировки бюджета на 2015-2017 годы, очевидно, пока не могут учитывать утраты Россией инвестиционного уровня кредитного рейтинга — возможно, если это произойдет, Кремлю, ЦБ и Белому дому придется уже в январе обсуждать ради бюджетной стабильности, например, обязательную продажу валютной выручки.