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В Украине с января увеличат минимальную помощь по безработице

16:21, 13 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление Государственной службы занятости.

С 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, увеличится с 1440 гривень до 1630 гривень, а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 гривень до 610 гривень.

Отмечается, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – сейчас это 7364 гривни.

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста - не более 720 календарных дней.

Как сообщалось, ранее в сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал повысить минимальную заработную плату. С 1 января 2019 года она увеличится до 4170 гривень.

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Теги: #минималка#соцвыплаты в Украине