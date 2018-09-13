"Укргазбанк" обновил состав набсовета

Пост главы набсовета занял Шреник Давда, ранее входивший в состав набсовета.

Акционеры государственного "Укргазбанка" обновили состав наблюдательного совета финучреждения.

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Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пост главы набсовета занял Шреник Давда, ранее входивший в состав набсовета.

Артем Шевалев, ранее возглавлявший набсовет, переведен на должность члена набсовета.

Также в состав набсовета вошли Оксана Маркарова, Юрий Блащук, Славомир Коняс, Теймур Багиров, Оксана Волчко.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. По итогам 2017 года банк получил 623,8 миллиона гривень прибыли.