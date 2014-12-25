В Украине появятся 100-гривневые банкноты с улучшенной защитой

Национальный банк Украины с 9 марта 2015 года введет в обращение банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года с усовершенствованной системой защиты, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

По информации НБУ, банкноты будут выпущены для улучшения организации наличного обращения и в пределах планового выпуска на 2015 год на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

Читайте такжеУкраинские банки могут ограничить прием крупных купюр через терминалыТакже сообщается, что 29 декабря в Нацбанке состоится презентация новых банкнот при участии главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Нацбанк подчеркивает, что обновление 100-гривневой банкноты является результатом длительного проекта регулятора по обновлению предыдущего ряда банкнот национальной валюты образца 2003-2007 годов, который проводился в рамках Закона «О Национальном банке Украины» и Стратегической программы НБУ по совершенствованию организации наличного обращения в Украине на 2013-2018 годы.

Ранее НБУ сообщал о намерениях выпустить в обращение банкноты номиналом 200 грн и 1 грн образца 2003 и последующих годов выпуска с подписью главы НБУ Валерии Гонтаревой с 1 и 22 декабря соответственно.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.