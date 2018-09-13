Завтра в Украине подорожают доллар и евро

Официальный курс НБУ на 14 сентября: 100 USD – 2812,6838 гривни; 100 EUR – 3268,3386 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2812,6838 (13 сентября – 2802,6096)

100 EUR – 3268,3386 (13 сентября – 3246,8232)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 13 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,12/28,17 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,66/32,72 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1213 гривни/доллар.