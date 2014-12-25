В Facebook появилась фейковая страница главы Нацбанка Гонтаревой

Сегодня ночью в Facebook была создана фейковая страница главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, сообщается на подлинной странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Содержание материалов на этой странице является недостоверным, то есть, не соответствует действительности. В связи с этим просим воздержаться от распространения и ссылки на материалы, которые являются прямой провокацией», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Раде передумали спешить с увольнением главы Нацбанка Гонтаревой Нацбанк напоминает, что единственным официальным аккаунтом в Facebook является страница Национального банка Украины по адресу https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine.

Одновременно регулятор подчеркивает, что глава НБУ не имеет зарегистрированных страниц ни в одной из социальных сетей.