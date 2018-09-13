Турецкий ЦБ резко повысил процентную ставку

Центробанк Турции поднял ставку недельного репо сразу с 17,75% до 24%.

Центробанк Турции в четверг сообщил, что решил существенно ужесточить политику для поддержки ценовой стабильности, и повысил процентную ставку на 625 базисных пунктов на фоне скачка инфляции и падения лиры.

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Об этом сообщает Reuters.

"При необходимости мы продолжим ужесточать денежно-кредитную политику", - заявил регулятор, повысив ставку недельного репо до 24% с 17,75%.

Лира с начала 2018 года потеряла 40% к доллару из-за опасений о влиянии президента Турции Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику и дипломатического противостояния Анкары и Вашингтона.

После решения ЦБ Турции лира резко выросла, к 14:19 прибавив около 3% до 6,15 к доллару.

Эрдоган в четверг сказал, что центробанк Турции является независимым и принимает решение о ставках самостоятельно, но отметил, что его позиция в отношении высокой стоимости заимствований остается без изменений.