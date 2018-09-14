В JPMorgan спрогнозировали сроки нового мирового финансового кризиса

Продолжительность следующего кризиса аналитики прогнозировать не берутся.

Аналитики JPMorgan считают, что новый финансово-экономический кризис в мире произойдет в 2020 году.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование аналитиков финансового холдинга JPMorgan Chase, передает ТСН.

Аналитики предполагают, что во время проблемной фазы акции развивающихся рынков подешевеют на 48%, их валюты – на 14,4%, американские акции потеряют в стоимости 20%, а цены на энергоресурсы упадут на 35%. Такие показатели не будут слишком болезненными, особенно на фоне предыдущего кризиса, последствия которого не преодолены до сих пор.

"Эти прогнозы выглядят приемлемыми в сравнении с тем, что мы наблюдали в 2008 году. Они вряд ли могут вызвать панику, если учесть средние показатели во время предыдущих рецессий и кризисов", - пояснили эксперты банка Джон Норманд и Федерико Маникарди.

Читайте такжеГлава Morgan Stanley назвал нелепыми предсказания Сороса о новом мировом кризисе

По мнению другого эксперта Марко Колановича, риск нового краха на рынках усилился через переход к пассивному управлению инвестициями через индексные и биржевые фонды, а также развитие торговых стратегий, основанных на количественном анализе. Это ослабляет устойчивость рынка перед большим падением котировок, тогда как в управлении инвестиционных компаний только около трети активов являются активными инвестициями. Продолжительность следующего кризиса аналитики прогнозировать не берутся.

Вместе с тем, Bloomberg приводит мнения аналитиков японского банка Nomura, которые касаются государств с потенциально проблемными национальными валютами. В этот перечень попали Шри-Ланка, Южно-Африканская Республика, Аргентина, Пакистан, Египет, Турция и Украина. Японцы убеждены, что экономики этих стран уже находятся в валютном кризисе, либо же склонны к нему.

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики JPMorgan не ждут восстановления евро до следующего года и считают 2018 год «потерянным» для европейской валюты. Аналитики банка снизили прогноз по евро на конец года до $1,12 (сейчас $1,16). Ранее курс евро к доллару прогнозировался на уровне $1,20. Сокращение составило около 5%.