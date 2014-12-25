Рада сделала первый шаг к децентрализации местных бюджетов

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реформы межбюджетных отношений) (№1557).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 народных депутата из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предлагается урегулировать бюджетные правоотношения, связанные с внедрением новой модели финансового обеспечения местных бюджетов и межбюджетных отношений, усовершенствованием казначейского обслуживания бюджетных средств, усилением ответственности главных распорядителей бюджетных средств, функционированием бюджетной системы Украины в особый период.

Читайте такжеКоалиция намерена разрешить местным властям выбирать обслуживающий банк - соглашениеЗаконопроектом, в частности, предусмотрено повышение бюджетной и финансовой самостоятельности местных бюджетов.

После вступления закона в силу в местные бюджеты будет поступать 100% платы за административные услуги и государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость от 0 до 24 грн за квадратный метр; предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также - дотации на выравнивание фискальной платежеспособности.

При этом заместитель министра финансов Игорь Уманский во время выступления с трибуны Верховной Рады отметил, что указанный закон предусматривает отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные.

В то же время, народный депутат Виктор Пинзеник заявил, что проект изменений в бюджетный кодекс не решает вопроса бюджетной децентрализации и даже увеличивает ее.

"Местные бюджеты как были агентами по выполнению поручений правительства, так они ими и остаются. Меняются только механизмы этих отношений. Ранее проходила дневная передача средств государственного бюджета через ежедневные нормативы отчислений, сейчас эта система заменяется системой медицинских, образовательных и других субвенций. Но в связи с тем, что эти заведения берутся на содержание государственного бюджета, происходит еще дополнительное изъятие подоходного налога с граждан - 25% и 40% по Киеву. С практической точки зрения, централизация средств бюджета даже растет", - подчеркнул Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассчитывает на утверждение Верховной Радой изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, предполагающих проведение бюджетной децентрализации, в I квартале 2015 года.