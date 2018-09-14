Фонд гарантирования заработал на активах банков-банкротов почти 7 миллиардов

В том числе 5,1 млрд грн получено от продажи активов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц за январь-август получил от управления активами ликвидируемых банков 6,735 млрд грн.

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Как сообщается на сайте фонда, в том числе 5,139 млрд грн получено от продажи активов, 1,067 млрд грн от погашения кредитов, 457 млн грн от погашения ценных бумаг и 72,7 млн грн от аренды.

По информации фонда, за август получено 445,2 млн грн, включая 272,5 млн грн от продажи активов, 163,1 млн грн от погашения кредитов заемщиками, 8,9 млн грн арендной платы и 0,7 млн грн от погашения ценных бумаг.

Справка УНИАН. Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2018 года составил 14,660 млрд грн, что на 306 млн грн, или на 2% выше показателя на начало года.

В управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц находятся активы свыше 90 обанкротившихся банков на более чем 500 млрд грн по балансовой стоимости.