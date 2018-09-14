Украина и Евросоюз сегодня подпишут меморандум о финпомощи на миллиард евро

Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня будет подписан меморандум о программе макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1 млрд евро.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.

"Я рад буду приветствовать моего большого друга и большого друга Украины Валдиса Домбровскиса (вице-президента Европейской комиссии - УНИАН). Я благодарю, что сегодня привезен документ, который мы сегодня подпишем - документ о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились на саммите Восточного партнерства", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинских властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.