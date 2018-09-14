По его словам, страна будет защищена и в финансовом плане.

Президент Украины Петр Порошенко исключает возможность дефолта Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.

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"Хочу подчеркнуть: как не дождались те, кто пророчили дефолт страны в 2014-2015 годах, когда у нас было едва 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас. Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину и в финансовом плане", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составляет 90,98 млрд грн, или 3,24 млрд долл. по текущему курсу Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июль 2018 года сократился на 0,8% в долларовом эквиваленте - до 75,71 млрд долл., на 5,4% в гривневом эквиваленте - до 2,026 трлн грн.

Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 млрд долл., что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 млрд долл., включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.