Порошенко рассказал, почему Украина пока не может отказаться от кредитов

По словам президента, Украина могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость отдавать долги.

Президент Петр Порошенко не исключает, что Украина могла бы отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость отдавать долги.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.

"Конечно, не может быть успешным государство, которое полагается только на внешнюю помощь. И мы все больше внимания уделяем опоре на собственные украинские силы. И преодолев вызванный войной экономический кризис, мы значительно увереннее сейчас стоим на ногах. И в принципе мы могли бы уже и отказаться от внешних заимствований, если бы не необходимость гасить старые долги. Потому что одни из тех, кто критикует нас за сотрудничество с МВФ... забывают, что с седьмого по десятый год государственный долг увеличился на 26 миллиардов долларов. А другие не могут вспомнить, что с десятого по четырнадцатый год он вырос еще почти на 20 миллиардов. А отдавать это нам, и в следующем году - пиковые выплаты государственного долга", - заявил глава государства.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июль 2018 года сократился на 0,8% в долларовом эквиваленте - до 75,71 млрд долл., на 5,4% в гривневом эквиваленте - до 2,026 трлн грн.

Международные резервы Украины на 1 августа 2018 года составили 17,749 млрд долл., что на 5,6% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 млрд долл., включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.