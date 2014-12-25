Медведев предупредил россиян: следить за ситуацией нужно с первых дней нового года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил, что ситуация в экономике будет требовать постоянного внимания уже с первых дней нового года, передает ТАСС.

Читайте такжеПравительство РФ из-за падения цен на нефть готовит новое сокращение всех госрасходов По его словам, в правительстве создана специальная рабочая группа по мониторингу ситуации в экономике.

"Думаю, мы все понимаем, насколько непростая ситуация (сложилась сейчас в экономике), насколько она требует постоянного внимания именно с первых дней наступающего года", - заявил он на заседании правительства.

Читайте такжеМедведев: Российская экономика может войти в «глубокую рецессию»Он также выразил уверенность, что в 2015 году правительство справится с вызовами. Медведев пожелал членам правительства "набраться на каникулах сил, энергии". "Поскольку нам всем это понадобится", - обратился премьер к членам правительства.