Журналисты рассказали о схемах контрабанды на Одесской таможне и назвали кураторов (видео)

В частности, журналисты исследовали резонансное дело Генпрокуратуры относительно хищения 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на Одесской таможне.

Несмотря на "крестовый поход против контрабанды", о котором премьер-министр Владимир Гройсман говорит уже несколько месяцев, контрабанда не сдается, говорится в сюжете программы «Гроші».

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Журналисты, в частности, исследовали резонансное дело Генпрокуратуры относительно хищения 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на Одесской таможне. Стоимость этой контрабандной схемы - 150 млн долларов.

Как говорится в сюжете, на Одесской таможне коррупционные схемы процветали всегда, а особенно в последний год под руководством Александра Власова, утверждают эксперты. Журналисты напоминают, что Власов, который еще недавно просил об отставке из Одессы из-за обвинений в коррупции, сейчас стал в.о. главы ГФС.

«При Власове схема работала так: товар, который прибыл в Украину, переправляют в зону таможенного контроля и выгружают на склад. Там он находится определенное время, пока не пройдет процедуру растаможивания. Это время таможенники затягивают максимально. Благодаря этому товар со склада незаметно вывозят дельцы. Таможенники потом пишут заявление, мол, все испортилось», - говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что всего за время работы Власова на Одесской таможне рабочая группа Министерства финансов насчитала ущерб почти на полмиллиарда гривень.

Подробнее о раскрытой Генпрокуратурой схеме контрабанды с похищением 37 контейнеров, а также о других схемах на Одесской таможне смотрите в сюжете «Грошей».

Как сообщал УНИАН, в связи с началом работы по проведению конкурса на занятие вакантной должности руководителя Государственной фискальной службы, исполняющий обязанности председателя ДФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию.

На момент до проведения конкурса исполнять обязанности главы службы будет Александр Власов, который возглавлял подразделение «Фантом» Государственной фискальной службы.