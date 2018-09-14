Украина и ЕС подписали меморандум о финпомощи на миллиард евро

Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина и Европейский Союз подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине.

Читайте такжеПорошенко исключает возможность дефолта Украины

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Сегодня мы подписали два важных документа: Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году - 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинских властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.