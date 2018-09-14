В деле по "долгу Януковича" новый поворот - Украина выиграла апелляцию в суде Лондона

Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу России.

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сказано в сообщении, судья решил, что Высокий суд Лондона ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, потому теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу России.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе прошлого года начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 миллиарда долларов до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.