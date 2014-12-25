Саудовская Аравия из-за дешевой нефти приняла бюджет с рекордным дефицитом $38,6 млрд
13:24, 25 декабря 2014Финансы
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Дефицит госказны напрямую связан с падением цен на нефть.
REUTERS
Саудовская Аравия приняла госбюджет на 2015 год с рекордным дефицитом в $38,6 млрд., передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение, обнародованное на сайте Минфина страны.
Как говорится в сообщении, дефицит вызван резким падением цен на нефть.
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Саудовская Аравия заявляла, что не будет снижать объемы нефтедобычи даже при цене на нефть в $20.
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