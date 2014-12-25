Саудовская Аравия из-за дешевой нефти приняла бюджет с рекордным дефицитом $38,6 млрд

Саудовская Аравия приняла госбюджет на 2015 год с рекордным дефицитом в $38,6 млрд., передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение, обнародованное на сайте Минфина страны.

Как говорится в сообщении, дефицит вызван резким падением цен на нефть.

Читайте такжеМир может больше никогда не увидеть нефть по $100 - ОПЕКГосрасходы на 2015 год установлены на уровне $ 229,3 млрд, доходы государства прогнозируются на уровне $190,7 млрд.

Саудовская Аравия заявляла, что не будет снижать объемы нефтедобычи даже при цене на нефть в $20.

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