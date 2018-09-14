Гройсман рассказал, когда ожидает получить первый транш новой финпомощи от ЕС

Украина рассчитывает получить первый транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС до конца года.

Кабинет министров Украины рассчитывает получить первый транш от Европейского Союза в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи до конца этого года.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Приветствую подписание Меморандума между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи. Объем – 1 млрд евро. Уже к концу года мы ожидаем первого транша», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро.