Гройсман рассказал, когда ожидает получить первый транш новой финпомощи от ЕС
15:17, 14 сентября 2018Финансы
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Украина рассчитывает получить первый транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС до конца года.
Иллюстрация REUTERS
Кабинет министров Украины рассчитывает получить первый транш от Европейского Союза в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи до конца этого года.
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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Приветствую подписание Меморандума между Украиной и ЕС относительно четвертой программы макрофинансовой помощи. Объем – 1 млрд евро. Уже к концу года мы ожидаем первого транша», - написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине на сумму 1 млрд евро.
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