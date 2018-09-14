Всемирному банку не нравится, что Украина хочет поднять зарплаты в образовании до его реформирования

В этой сфере требуется сокращение учителей на 20-30%, и повышение зарплат имело бы смысл только после такого сокращения.

Предусмотренное принятым в Украине в 2017 году новым законом об образовании повышение уровня оплаты труда учителей до четырех прожиточных минимумов до 2023 года может направить сектор на фискально-обременительный путь развития и сорвать реформу системы образования в целом, считают во Всемирном банке.

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Как говорится в аналитической справке Всемирного банка по вопросам государственной политики в сфере образования, переданной УНИАН, есть, по меньшей мере, три причины, по которым столь стремительное повышение зарплаты учителей является не лучшим способом расходования государственных средств.

Во-первых, как отметили в банке, этот шаг направил бы сектор образования на путь, обременительный для государственного бюджета, и ограничил бы ресурсы для других государственных услуг.

Во-вторых, этот шаг сделал бы Украину исключением на международном уровне, так как труд учителей в нашей стране действительно оплачивается хуже, чем в странах Западной Европы, но западноевропейские страны имеют большие доходы.

В-третьих, как считают во Всемирном банке, причинно-следственная связь между повышением зарплаты учителей и достижением лучших результатов деятельности в секторе образования является слабой. Отмечается, что в случае Украины образовательная отрасль должна сократить количество учителей на 20-30%, то есть, в течение следующих лет придется брать на работу мало новых учителей, и повышение зарплат имело бы смысл только после такого сокращения.

Также во Всемирном банке отметили, что бюджетное финансирование образования в Украине снизилось с 7,2% ВВП в 2013 году до 6% в 2017 году, однако этот показатель остается одним из самых высоких в мире. Причиной таких высоких расходов называется слишком обширная сеть школ и связанная с этим чрезмерная численность персонала.

В то же время, как отметили в банке, после обретения Украиной независимости от СССР количество детей в возрасте от 5 до 19 лет сократилось на 41% - с 11 миллионов в 1990 году до 6,5 миллиона в 2014 году.

По оценкам Всемирного банка на примере 2017 года, 47% расходов госбюджета на образование в Украине направляется на систему общего среднего образования, 22% - высшего образования, 16% - дошкольного, 5% - профессионально-технического.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года в Украине вступил в силу закон "Об образовании", которым введено 12-летнее среднее образование и предусмотрено существенное повышение зарплат учителям.