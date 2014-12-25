Рада начнет рассмотрение проекта бюджета не раньше субботы - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Он отметил, что сегодня парламент будет рассматривать в первом чтении все законопроекты, которые касаются бюджетного процесса.

На уточняющий вопрос журналистов, когда все-таки будет рассматриваться проект бюджета-2015, Луценко сказал: "Это может теоретически быть при хорошей работе в зале над законами в субботу или в понедельник".

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Он подчеркнул, что парламент точно будет работать "в сессионном зале сегодня, пока мы не примем все законопроекты за основу, затем будет работа в комитетах - в конце сегодняшнего дня и завтра, а послезавтра в зал будут вынесены все эти законы во втором чтении, а после этого, в зависимости от того, насколько серьезными будут правки, можно будет сказать, когда будет вынесен бюджет - в субботу, в воскресенье или даже в понедельник".

В то же время Луценко выразил убеждение, что "то, что мы его примем до конца года, мне кажется очевидным".

Как сообщал УНИАН, 23 декабря ВР приняла постановление об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта госбюджета на 2015 год.

Этим документом предусмотрено, что 25 декабря парламент рассматривает в первом чтении 44 правительственных бюджетных законопроекта и изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс; в воскресенье, 28 декабря, рассматривает их во втором чтении, а во вторник, 30 декабря, голосует государственный бюджет Украины.