Результат ужесточения санкций - Центробанк России впервые за 4 года поднял учетную ставку

Центробанк России впервые за четыре года повысил ключевую ставку.

Центральный банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта до 7,5%.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на пресс-службу ЦБ России.

По данным регулятора, на это решение повлияло то, что инфляция вернулась к 4% быстрее, чем планировалось. В июне ЦБ прогнозировал, что в 2018 году она составит 3,5-4% с краткосрочным повышением до 4-4,5% в 2019 году.

Также в российском центрального банка прокомментировали ослабление рубля.

"То, что произошло ослабление рубля, связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ вынужден был изменить и прогноз на 2019-2021 годы с учетом внешних условий. В частности, по данным регулятора, прирост ВВП в 2019 году составит от 1,2% до 1,7%.

В июне Центробанк, как и ожидали экономисты, решил сохранить ключевую ставку на уровне в 7,25%. До этого ЦБ снизил ее с 7,5% до 7,25% в марте. А с начала 2017 года, когда ставка составляла 10,5%, регулятор снижал ее шесть раз.

Как сообщал УНИАН, что российский рубль стремительно упал из-за анонсированого второго пакета санкций, которые Соединенные Штаты намерены ввести в действие через "дело Скрипалей".