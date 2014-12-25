Правительственный законопроект о налоговой реформе принят в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налоговой реформы с предложениями Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 258 народных депутатов при необходимых 226.

Решение принять документ за основу с правками депутатов высказал глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Роман Насиров.

«Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрел проект закона о налоговой реформе. Хочу отметить, что в течение двух недель народные депутаты работали в рабочих группах по усовершенствованию законопроекта, но Минфин не принял наши изменения, – сказал Насиров. - Поэтому члены комитета высказали замечания. Они касаются введения с 1 января 2015 года разовой добровольной декларации всех видов доходов и активов граждан. Парламентарии поддерживают саму идею декларирования, но высказываются против механизма легализации доходов. Это может провести к злоупотреблениям и нарушению прав граждан. В 1 квартале 2015 года нам необходимо разработать единые и понятные правила налогообложения доходов».

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Еще один вопрос, вызвавший широкие дискуссии - введение с 1 января системы электронного администрирования НДС. «На заседании Комитета мы приняли решение поддержать законопроект об упразднении системы электронного администрирования», - пояснил Насиров.

Он также назвал ряд других спорных норм законопроекта - в частности, налогообложение прибыли. «В то же время, мы предложили принять за основу законопроект с учетом предложений комитета», - отметил Насиров.

С ним согласилась и член профильного налогового Комитета Оксана Продан, призвавшая исключить из законопроекта все спорные положения, вызывавшие неприятие в обществе.

В то же время присутствовавшая при обсуждении законопроекта министр финансов Наталья Яресько поддержала предложение Насирова и пообещала доработать законопроект ко второму чтению. «Мы в Комитете будем рассматривать все предложения», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины подал на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)» №1578. Законопроект закрепляет ряд ключевых налоговых изменений, которые касаются налогообложения доходов граждан – зарплат, пассивных доходов, пенсий, налогообложения имущества, включая недвижимость и автотранспорт, реформирует систему групп упрощенцев, а также вводит акциз на электроэнергию и налог с реализации подакцизных товаров.