Баланс недели: бюджет Гройсмана, долг Януковича, арабская «Мрия» и охота на Омеляна

Сенсационная новость к концу уходящей недели пришла из столицы Великобритании - Апелляционный суд Лондона отправил на новое рассмотрение иск России против Украины о взыскании с нашей страны задолженности по евробондам на 3 млрд долларов, именуемых «долгом Януковича». Это решение британского суда означает переломный момент в деле по сути о «взятке» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции.

Вердикт следующий: Высокий суд Лондона, который в 2017 году стал на сторону России и постановил вернуть ей долг и оплатить штрафные санкции, «ошибся», отказавшись рассматривать аргументы украинской стороны. Поэтому дело будет рассмотрено повторно, причем в рамках полноценной процедуры, а не сокращенной, как это было ранее и на чем настаивала Россия. Это решение, как минимум, отстрочит взыскание долга в пользу РФ, если вообще таковое будет.

Фактически Украина успешно обжаловала решение суда предыдущей инстанции, теперь Верховый суд Лондона должен будет вернуться к рассмотрению спора в рамках классического судопроизводства.

Кроме того, Апелляционный суд прямо указал – «действия России в отношении оккупации Крыма и оказания помощи боевикам на востоке Украины в противостоянии украинской власти являются прямым нарушением обязательств России по международному праву, в том числе, обязательств по императивным нормам, отраженным в статье 2 (4) Устава ООН».

В Министерстве финансов Украины данное решение суда назвали выдающимся: «Единодушные выводы Апелляционного суда предоставляют Украине возможность представить перед судом свою давно отстаиваемую позицию о том, что соглашения по еврооблигациям на сумму 3 млрд долл. являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению. Это обусловлено дерзкими угрозами и актами агрессии, которые Россия осуществила против Украины не только накануне заключения соответствующих соглашений, благодаря чему и обеспечила их подписание, а также в период после подписания, и которые она продолжает оказывать до сих пор», – заявила глава Минфина Оксана Маркарова, добавив, что Украина приветствует предоставленную возможность в полном объеме представить и доказать свою позицию о неправомерности действий России. «Россия должна нести ответственность за свои международно-противоправные действия, и английский суд четко дал понять, что не будет уклоняться от принятия решения по этом вопросу», - подчеркнула Маркарова.

Неизбежное подорожание газа

Прошла еще одна неделя, а ожидаемого решения правительства о повышении цены на газ для населения по-прежнему нет. Надо полагать, что дискуссия по этому ключевому вопросу с находящейся в Украине миссией МВФ продолжается. Но, скорее всего, подорожания «голубого топлива» не избежать. Так, на уходящей неделе министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который ранее заявлял, что цены на газ могут быть не то, что повышены, а даже снижены, впервые изменил свою точку зрения.

«Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Поэтому будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоры о цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов», - сказал министр журналистам, после заседания правительства.

Теперь главный вопрос – насколько вырастет стоимость газа для населения? Эксперты считают, что подорожание составит 23% - до 8,6 тыс. грн с 7 тыс. грн за тысячу кубометров. И это будет компромиссным вариантом на переговорах с МВФ.

«Околоправительственные источники также называют эту цифру (23% - УНИАН). Это было бы неплохо, это - не худший вариант из возможных… Это - компромиссная цифра», - заявил УНИАН эксперт «Центра Разумкова» в энергетической сфере Сергей Дяченко, уточнив, что согласно утвержденной методике расчета, цены должны были вырасти до рыночного уровня, то есть более чем на 40%.

Посмотрим, чем закончатся переговоры. Пока власть излучает оптимизм. Президент Петр Порошенко, выступая на конференции в Киеве, решил посрамить ведущих украинских экономистов и международных экспертов, ранее спрогнозировавших для Украины дефолт, если в ближайшее время не возобновится сотрудничество с МВФ. А во главе угла стоял как раз вопрос цены газа.

«Хочу подчеркнуть: как не дождались те, кто пророчили дефолт страны в 2014-2015 годах, когда у нас было едва 5 миллиардов золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас», - сказал глава государства, добавив: «Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину и в финансовом плане».

Глава НБУ Яков Смолий тоже уверен, что МВФ никуда не денется и выделит столь ожидаемый транш.

«Переговоры с МВФ продолжаются. Миссия завершает свою работу на следующей неделе, и мы ожидаем положительного решения о продолжении сотрудничества», - заявил главный банкир страны. Впрочем, по его уверениям, озвученным ранее, этот транш Украина должна была получить в апреле, мае, августе и так далее...

На фоне переговоров с МВФ произошло еще одно знаковое событие. Наконец-то, поставлена точка в длительной бюрократической эпопее выделения Евросоюзом Украине одного миллиарда евро макрофинансовой помощи. В пятницу президент Петр Порошенко и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подписали соответствующий документ.

Но рано радоваться. Эти средства, впрочем, как и кредиты Всемирного банка, Украина получит только после возобновления сотрудничества с МВФ. Так что - круг замкнулся.

Между тем, пока украинские чиновники думают - повышать цены на газ или нет, «Нафтогаз» продолжает кошмарить «Газпром» в Европе. К концу уходящей недели стало известно, что европейские суды, которые ранее запрещали Украине принудительно взыскивать имущество российского монополиста для погашения обязательств по решению Стокгольмского арбитража, теперь мнение поменяли. Неудивительно, что представители «Газпрома» на трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия отказались предоставлять гарантии транзита газа через территорию нашей страны после 2019 года.

ІКЕА и арабские скакуны: какая польза для экономики?

В украинской экономике произошли два события, отношение к которым буквально разделило отечественных экспертов на два противоположных лагеря. Речь идет о планах шведского мебельного гиганта ІКЕА зайти на рынок Украины - открыть офис в Киеве для продажи своих товаров и покупка компанией из Саудовской Аравии крупного агрохолдинга «Мрия», едва избежавшего дефолта несколько лет назад.

Так вот, одни эксперты подсчитали, что это - невероятно сильные сигналы о поддержке отечественной экономики (к примеру, ІКЕА все пыталась начать бизнес в Украине с 2006 года). Другие эксперты считают, что значение событий явно преувеличено и обвиняют власть в излишнем пиаре в связи с ними.

«Аналитическое» противостояние началась с того, что не успела новость о заходе ІКЕА облететь родные просторы, как сотрудничающий с властью политтехнолог Виктор Уколов написал колонку под названием «Приход ІКЕА свидетельствует о снижении коррупции в Украине». В ней он и упрекнул экспертов в том, что они не радуются столь значимому событию и не отмечают успехи власти в борьбе с коррупцией. Ответ последовал незамедлительно. В частности, эксперт Андрей Герус указал, что ІКЕА заходит одним из наиболее простых путей – пока лишь намерена снять помещение в строящемся торговом центре в Киеве, хотя наиболее предпочтительно для нашей страны было бы прохождение шведами всего пути: от получения земли, подключения к электросетям и до строительства своего гипермаркета

«И в идеале все без взяток. IКЕА на такое не рискнула пойти. Этот сценарий наиболее положительный для Украины, потому что IКЕА вложила бы миллионы долларов в строительство здесь, наняла бы подрядчиков и так далее», - отметил Герус.

Отбросили шведы и второй путь – покупку готового гипермаркета. В этом случае для экономики пользы было бы меньше, считает Герус, но это был бы психологический сигнал, что ІКЕА готова инвестировать в Украину миллионы долларов. А так шведы избрали третий, ничего не значащий путь - аренду помещения, да еще у скандального столичного бизнесмена.

Хорошо хотя бы то, что сообщил главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с журналистами - компания будет продавать у нас товары, произведенные не в России, а в Польше.

Есть еще одна новость от IKEA - в киевском магазине будет предложено порядка семи тысяч единиц продукции. «Это - средний ассортимент среднего немецкого магазина. К примеру, будут те самые пятьдесят различных видов кроватей. Но вы не сможете в тот же день забрать товар домой. У нас не будет склада, поэтому товар на следующий день будет доставлен вам домой, или вы его заберете из магазина», - объяснил принцип работы главный исполнительный директор компании.

Теперь о втором событии – крупнейшей сделке на аграрном рынке Украины. Арабская компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) заключила договор покупки активов агрохолдинга «Мрия», в которые вошли объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка.

«Сегодня это крупнейший контракт, самая крупная покупка в сельскохозяйственном секторе за всю историю независимой Украины. Сегодня это первая знаковая инвестиция суверенного фонда Саудовской Аравии и суверенного фонда всех стран мира в украинские активы. Сегодня это первая инвестиция такого масштаба после начала российской агрессии в 2014 году, что означает восстановление веры инвесторов в Украину, в основные отрасли украинской экономики», - подчеркнул глава государства Петр Порошенко во время церемонии подписания соглашения между компаниями Mriya Farming PLC и Salic, которая состоялась в Администрации президента.

Генеральный директор компании «Мрия» Саймон Чернявский подчеркнул, что приход глобального стратегического инвестора, сфокусированного на сельском хозяйстве, - идеальный вариант для успешного будущего «Мрии».

Завершение сделки состоится после соответствующего разрешения Антимонопольного комитета. Вряд ли стоит ожидать интриги, но всякое может быть…

Впрочем, многие критически настроенные к власти аналитики и в этом событии нашли подвох. Во-первых, они обратили внимание, что советниками «Мрии» по сделке выступили две компании, тесно сотрудничающие с Петром Порошенко. Это - ICU Макара Пасенюка и Rothschild & Co, которая управляет «Рошеном» в «слепом трасте». Во-вторых, саудовский холдинг, о чем сказано у него на сайте, работает как закрытый траст или инвестфонд, готов работать с любыми инвесторами, желающими вложить в аграрный бизнес. Поэтому не исключено, что саудовская Salic, скорее всего, приобрела «Мрию» для одного очень известного украинца. Ну а для кого именно, узнаем со временем.

Кстати, спор о вдруг появившейся инвестиционной привлекательности Украины и резком снижении уровня коррупции рассудил свежий опрос иностранных инвесторов, проведенный Dragon Capital, Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) и Центром экономической стратегии. Как выяснилось, именно коррупция и недоверие к судебной системе уже третий год подряд возглавляют рейтинг самых главных препятствий для иностранных инвесторов в Украине.

Дело Омеляна, или "охота на бабушек"

Не стоит ожидать, что «сомнительная» покупка «Мрии» саудовской компанией может в ближайшее время заинтересовать правоохранительные органы. Особенно НАБУ, главу которого Артема Сытника журналисты застукали на тайных встречах в расположенном в Козине имении главы государства.

Пока антикоррупционные детективы избрали менее значимую цель - министра инфраструктуры Владимир Омеляна. Ему на уходящей неделе детективы, после продолжительного пристального изучения, вручили подозрение о незаконном обогащении. В частности, по данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе и в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года, как минимум, 3,45 млн грн.

Министр связывает атаку НАБУ с приближением выборов и опровергает все обвинения: «То, что происходит сейчас, - это охота. Это мне напоминает борьбу с бабушками в подземных переходах». Омелян обвинил НАБУ в давлении и уточнил, что ему известно о фактах политического сотрудничества руководства бюро с украинскими политиками.

За министра вступился «Народный фронт», членом которого он является, и правительство. Все пока выглядит действительно странно: СМИ достаточно аргументированно сообщают о многомиллиардных хищениях в «Укрзализныце», о незаконном обогащении многих народных депутатов, о взятках за «нужное» голосование в парламенте, но эти факты остаются вне поля зрения антикоррупционных органов, которые на уходящей неделе снова продемонстрировали ожесточенную борьбу между собой.

Но спектакль только начинается. В пятницу суд, рассмотрев представление НАБУ, избрал меру пресечения для Омеляна в виде личного поручительства. Ими выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат, однопартиец Омеляна - Федор Бендюженко. Кстати, обвинение просило назначить Омеляну меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Старт бюджетного процесса-2019

Еще одним важным событием уходящей недели стало утверждение Кабинетом министров и направление в Верховную Раду проекта государственного бюджета на особо сложный для Украины в финансовом смысле 2019 год. Причем сделано это было правительством в отведенные законодательством строки.

Представляя документ на заседании Кабмина в пятницу, глава правительства Владимир Гройсман отметил, что бюджет реалистичный, основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% (МВФ и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%, сейчас она, по данным Госстата, выше 9%) и предусматривает снижение уровня государственного долга до 52,2% ВВП (сейчас - свыше 60%). Рост доходов сводного бюджета составит 130 млрд грн – до 1,293 трлн грн. Приоритетом бюджета Гройсман назвал расходы на обороноспособность, которые вырастут до 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность. На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 млрд грн, на поддержку агропромышленного комплекса – 6,9 млрд грн. Расходы на образование составят 242 млрд грн, на здравоохранение – 92,3 млрд грн. Минимальная заработная плата будет повышена с 1 января 2019 года до 4173 грн, будет также проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий. Гройсман заверил, что какой бы ни стала цена на газ для населения, будет сделано все, чтобы украинцы, получающие субсидии, этого увеличения не почувствовали.

«Так выглядит бюджет развития страны, который мы подаем на рассмотрение украинского парламента. Далее будет до трех месяцев баталий. Мы знаем, что все будут говорить, что он плохой. Но запомните одну вещь – он уже третий, и о двух предыдущих тоже говорили, что они плохие. Но страна живет, дороги строятся, школы строятся, мы своевременно выплачиваем все необходимые выплаты», - подчеркнул глава правительства.

Это только начало бюджетного процесса. Как будет взаимодействовать правительство с комитетами и фракциями парламента, чтобы проект госказны-2019 был принят, покажет время. Не исключены уже традиционные баталии по этому вопросу. Они во все времена были бурными. Да и бюджет-2018 может спровоцировать противостояние. Пока он не выполнен, хотя Гройсман уверяет – установленные показатели дохода и расхода будут соблюдены.

Елизавета Доронцева