Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос на 43%

Экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,7%.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-июль 2018 года составил 4,064 миллиарда долларов, что на 42,7% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 2,848 миллиарда долларов.

Читайте такжеДефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 13 раз

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины вырос на 12,7% - до 26,876 миллиарда долларов, импорт – на 15,9%, до 30,940 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (за январь-июль 2017 года – 0,89), внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,7% – до 11,311 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 13,3%, до 12,872 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 5,7% – до 2,148 миллиарда долларов, импорта товаров из РФ – вырос на 25%, до 4,439 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешнеторгового баланса Украины за январь-июль в 5,503 миллиарда долларов, в том числе дефицит внешней торговли товарами – в 6,004 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.