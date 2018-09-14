Вице-президент Еврокомиссии рассказал, на что должен быть потрачен Украиной миллиард евро от ЕС

Домбровскис заявил, что новая макрофинансовая помощь должна предоставить возможность Украине поддержать экономическую стабилизацию и рост.

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заявляет, что новая программа макрофинансовой помощи для Украины, размер которой составляет 1 миллиард евро, направлена на продолжение воплощения важных реформ.

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Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине по случаю подписания меморандума о взаимопонимании относительно новой программы макрофинансовой помощи объемом в 1 миллиард евро.

"Наша общая цель - это экономическая стабильность и благосостояние Украины и ее граждан", - заявил Домбровскис.

"Эта программа станет ответом на экономические проблемы и поддержит экономическую стабилизацию, рост и создание рабочих мест в Украине", - добавил он.

"Она придаст внутренним и международным инвесторам уверенности в будущем Украины", - заявил вице-президент ЕК.

Также он отметил, что "несмотря на сложности, с которыми Украина сталкивается, она начала амбициозные реформы, которые смогут высвободить ее огромный экономический потенциал". По его убеждению, реформы в Украине уже приносят первые результаты, и поэтому их следует продолжать дальше.

В связи с этим он заявил, что новая программа макрофинансовой помощи будет поддерживать ключевые реформы через согласованную программу действий, которая с ней связана.

"Реформы касаются таких сфер как управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, секторальные реформы и социальная политика", - отметил Домбровскис.

Домбровскис подчеркнул, что главный акцент ставится на борьбе против коррупции, где новая программа предусматривает выполнение условий, которые не были выполнены в течение нашего предыдущего сотрудничества.

"Выплаты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС также зависят от параллельного выполнения программы Международного валютного фонда. Поэтому очень важно положительно завершить переговоры с миссией МВФ, которые сейчас продолжаются", - подчеркнул Домбровскис.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, Украина и ЕС подписали меморандум о программе макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 миллиард евро.