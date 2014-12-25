НБУ решил перевести валютные кредиты в гривню по курсу 7,99 за доллар

Национальный банк Украины согласовал с банками - крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заемщиков текст меморандума, который предусматривает реструктуризацию валютных кредитов в гривню по курсу на день реструктуризации и прощение курсовой разницы за 2014 год пропорционально погашению кредита.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Реструктуризация будет проводиться по ипотечным валютным кредитам с остатком основной суммы долга не выше 2,5 млн грн по официальному курсу на 1 января 2014 года (7,9903 грн/долл.).

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Меморандум предусматривает запрет на повышение процентной ставки по реструктуризированной части кредита в течение трех лет с момента реструктуризации, списание начисленных на момент реструктуризации штрафных санкций и замену по заявлению заемщика аннуитетной формы погашения кредита на классическую.

Помимо этого, ответственность заемщика по кредиту ограничивается предметом ипотеки и запрещается уступка права требования другим финучреждениям без предварительного предложения заемщику погасить кредит по цене уступки права требования.

Также меморандум предусматривает создание спецкомиссии при Нацбанке для контроля его выполнения и утверждение правил проведения реструктуризации постановлением НБУ.

Меморандум вступит в силу с момента вступления в действие соответствующих изменений к Налоговому кодексу, текст меморандума после его подписания будет опубликован на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины с начала этого года по официальному курсу обесценилась по отношению к доллару США почти в 2 раза, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

В июле этого года в парламенте было зарегистрировано несколько проектов с предложениями о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню, один и которых, разработанный представителем президента в Верховной Раде Русланом Князевичем, нашел наибольшую поддержку у банкиров и НБУ и впоследствии был принят в первом чтении. Повторное рассмотрение законопроекта не проводилось.

Впоследствии под давлением объединений заемщиков Нацбанк создал рабочую группу при участии представителей профильных комитетов, Нацбанка, общественного совета при НБУ и представителей «кредитного майдана», основной задачей которой станет разработка законопроектов для решения проблем вкладчиков и заемщиков.