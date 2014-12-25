Бизнес-омбудсменом Украины назначен литовец Альгирдас Шемета

Кабинет министров Украины утвердил Альгирдаса Шемету бизнес-омбудсменом.

Соответствующее распоряжение от 22 декабря 2014 г. № 1251-р опубликовано на Правительственном портале.

Ранее в Кабмине не исключали, что должность бизнес-омбудсмена может занять иностранец. Также Кабмин своим решением создал Совет бизнес-омбудсмена, поручив согласовать положения о Совете и обязав Министерство экономического развития и торговли Украины до 20 марта 2015 года подать на рассмотрение Кабмина законопроект о создании учреждения бизнес-омбудсмена. Выполнение поручения, как отмечалось, продиктовано необходимостью снижения уровня коррупции, борьбой с нечестной конкуренцией, а также в связи с реализацией украинской антикоррупционной стратегии, подписанной между Кабинетом министров, ЕБРР и ведущими бизнес-объединениями.

Справка УНИАН. Альгирдас Шемета был министром финансов в правительстве Литвы с 1997 по 1999 год и в 2008-2009 гг. Занимая эту должность, он был выдвинут на должность еврокомиссара, сначала по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 гг.), а впоследствии - налогообложения, таможенных вопросов, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством (2010- 2014 гг.).