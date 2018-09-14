Порошенко прокомментировал решение суда Лондона о "долге Януковича"

По словам президента, Украина не должна расплачиваться за взятки, которые Путин давал Януковичу за отказ от евроинтеграции.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Апелляционного суда Англии, которым иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 миллиарда долларов отправлен на новое рассмотрение.

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Об этом глава украинского государства написал в Twitter.

"Украина не должна расплачиваться за взятки, которые Путин давал Януковичу за отказ от евроинтеграции. Отстаиваем свою правоту в международных судах", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 миллиарда долларов.

Как отметили в пресс-службе Министерства финансов Украины, в своем решении все три судьи Апелляционного суда Англии согласились с тем, что судья первой инстанции ошибочно отказал Украине в судебном разбирательстве аргументов защиты о принуждении, а также отказал в приостановке производства в случае, если английский суд не может рассматривать аргументы Украины относительно принуждения.

Таким образом, Украина успешно обжаловала решение, вынесенное судьей предыдущей инстанции в порядке упрощенного производства.

В своем решении Апелляционный суд также прямо указал, что правительство Соединенного Королевства "считает действия России в отношении оккупации Крыма и оказания помощи боевикам на востоке Украины в противостоянии украинской власти прямым нарушением обязательств России по международному праву, в том числе, в частности, обязательств по императивным нормам, отраженным в статье 2 (4) Устава ООН".

Справка УНИАН. Высокий суд Лондона в январе прошлого года начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта 2017 года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 миллиарда долларов до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.