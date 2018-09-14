Проект бюджета-2019 предусматривает рост ВВП Украины на 3%

Гройсман отметил, что за 2018 и 2019 годы украинцами будет произведено продукции на 1 триллион гривень больше, чем за предыдущие годы.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает рост валового внутреннего продукта на 3%.

Читайте такжеГройсман озвучил потери бюджета в случае запуска налога на выведенный капитал

Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя проект госбюджета-2019.

"В бюджете на 2018 год мы предусмотрели рост национальной экономики в 3%. Сегодня мы видим, что этот процент больше – по второму кварталу это 3,6%. На 2019 год мы планируем, что плановый показатель остается 3%-ным, но мы допускаем, что ВВП будет расти. Я понимаю, что для граждан Украины это просто цифры, но я переведу их в деньги. За 2018 и 2019 годы украинцами будет произведено продукции на 1 триллион гривень больше, чем за предыдущие годы", - сказал он.

По словам премьера, экономика начинает оживать, и приоритетом для правительства в среднесрочной перспективе является ускорение ее роста до 5-7%.

"Сейчас это возможно, поскольку мы запустили ряд процессов, которые с каждым годом будут привлекать больше инвестиций в экономику и, как следствие, увеличивать производство продукции, рабочих мест и заработной платы", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Госстат сохранил оценку роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении и 0,9% - к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора.

В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.