Кабмин утвердил и направил в Раду проект бюджета-2019

Премьер-министр отметил, что это только начало бюджетного процесса

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства в пятницу.

"Это только начало бюджетного процесса. Как всегда, мы подаем вовремя его в украинский парламент. Мы будем взаимодействовать с комитетами, с фракциями, чтобы бюджет был реалистичным. Нельзя раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами. Иначе это может привести к кризисам, которые, к сожалению, в Украине случались", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием.

Представляя документ, глава правительства отметил, что бюджет основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4% и предусматривает снижение уровня государственного долга до 52,2% ВВП.

По его словам, рост доходов сводного бюджета составит 130 миллиардов гривень – до 1,293 триллиона гривень.

Приоритетом бюджета Гройсман назвал расходы на обороноспособность, куда будет направлено 209,5 млрд грн, а также энергонезависимость и энергоэффективность.

На строительство дорог в следующем году будет выделено 56 миллиардов гривень, на поддержку агропромышленного комплекса – 6,9 миллиарда гривень.

Расходы на образование составят 242 миллиарда гривень, на здравоохранение – 92,3 миллиарда гривень.

Минимальная заработная плата будет повышена с 1 января 2019 года до 4173 гривень, будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий.

"Так выглядит бюджет развития страны, который мы подаем на рассмотрение украинского парламента. Далее будет до трех месяцев баталий. Мы знаем, что все будут говорить, что он плохой. Но запомните одну вещь – он уже третий, и о двух предыдущих тоже говорили, что они плохие. Но страна живет, дороги строятся, школы строятся, мы своевременно выплачиваем все необходимые выплаты", - подчеркнул глава правительства.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 миллиарда гривень против 27,003 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.