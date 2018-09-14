В бюджете на следующий год заложена "минималка" в 4173 гривни – Гройсман

Премьер отметил, что рост "минималки" на 450 гривень реалистичен и положен в основу бюджета на следующмй год.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение минимальной заработной платы до 4173 гривни с 1 января. Читайте такжеКабмин утвердил и направил в Раду проект бюджета-2019 Об этом в ходе презентации проекта госбюджета-2019 сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Вырастет минимальная заработная плата. Она сегодня составляет 3723 гривни. Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению, которое мы подаем в парламент, - 4173 гривни. Это тот показатель, который является реалистичным и положен в основу", - сказал он.

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