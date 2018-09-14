Премьер: проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию в 7,4%

Доходы украинцев будут более стабильными, а цены будут расти не такими темпами, как в прошлые годы.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает инфляцию в 7,4%.

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Об этом на внеочередном заседании правительства в пятницу заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя проект госбюджета-2019.

"Инфляция в 2018 году будет меньше 10%, мы планируем, что на 2019 год она будет равняться до 7,4%. Иначе говоря, доходы украинцев будут более стабильными, а цены, если и будут расти, то не такими темпами, как мы наблюдали годами ранее. Тот план действий, который предусмотрен правительством, тот набор реформ и изменений, наша экономическая и финансовая политика дает возможность получить инфляцию меньше 8%", - сказал он.

Премьер отметил, что если быть точнее, в 2019 году инфляция составит 7,4%, то есть, доходы украинцев будут более стабильными, а цены если и будут расти, то не такими темпами, как в прошлые годы.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в августе 2018 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2017 года - составила 9%, ускорившись с 8,9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.