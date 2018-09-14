Бюджет в этом году будет выполнен и по доходам, и по расходам – Гройсман

Премьер заявил, что основанием для этого является позитивная экономическая динамика.

Государственный бюджет Украины на 2018 год будет выполнен и по доходам, и по расходам.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, представляя проект госбюджета на 2019 год.

"Бюджет 2018 года будет выполнен и по доходам, и по расходам. Мы сегодня видим достаточно позитивную динамику. И бюджет 2019 года базируется на реалистичности. И, что самое главное, мы не отошли от тех программ, которые начали несколько лет назад внедрять в жизнь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-августе 2018 года получил 607,470 миллиарда гривень доходов, что на 18,984 миллиарда гривень, или на 3%, ниже планового показателя на этот период.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.