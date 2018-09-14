Гройсман пообещал ощутимо сократить госдолг в 2019 году

В 2020 году уровень госдолга должен составлять не более 49% ВВП.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает уменьшение государственного долга до 52,2% ВВП.

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Об этом в ходе презентации проекта госбюджета-2019 сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша стратегия, заложена в этот бюджет - это уменьшение государственного долга по отношению к ВВП. Это означает, что все меньше будем должны внешнему миру и больше денег будет освобождаться, которые мы будем направлять на новое качество образования, здравоохранения, дополнительное обеспечение украинского войска и выполнение нашего социального контракта с обществом - доходы людей должны расти, а инфляция должна быть умеренной. В 2014 госдолг достигал 80% ВВП... На 2019 год мы предусматриваем, что он составит 52,2% и меньше 50% в 2020 году. Это абсолютно реалистично", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, и на 11% до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте. Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.